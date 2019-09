"Jammernde" Brexit-Gegner: Erzbischof entschuldigt sich

Erzbischof: War 2016 selbst gegen Austritt

Welby, der beim Referendum 2016 nach eigenen Angaben für den Verbleib in der EU gestimmt hatte, erklärte zudem, dass die Kirche von England - ebenso wie der Rest des Landes - ein "großes Spektrum an Ansichten" zum Thema Brexit vertrete. Wichtig sei es, in diesem Konflikt "eine bessere Sprache ohne Bitterkeit" zu finden. Daran müsse auch er selbst arbeiten, so der Erzbischof weiter.