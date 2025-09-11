Verurteilung Bolsonaros: Mehrheit in Brasiliens Oberstem Gericht stimmt dafür

Eine Mehrheit im Obersten Gericht Brasiliens hat für eine Verurteilung des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro wegen Mitgliedschaft in einer bewaffneten kriminellen Vereinigung gestimmt. Richterin Carmen Lucia gab am Donnerstag die entscheidende dritte Stimme für einen Schuldspruch ab und schloss sich damit ihren Kollegen Alexandre de Moraes und Flavio Dino an.

Lediglich Richter Luiz Fux stimmte bisher für einen Freispruch. Carmen Lucia musste jedoch noch über weitere Anklagepunkte abstimmen, darunter Putschversuch und der Versuch der gewaltsamen Abschaffung des demokratischen Rechtsstaates.