Charlie Kirk: FBI veröffentlicht Fahndungsfoto von "Person of Interest"

Das FBI veröffentlichte am Donnerstagabend eines Mannes, der in Zusammenhang mit dem Attentat an Charlie Kirk stehen soll. "Wir bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung dieser Person, die im Zusammenhang mit der tödlichen Erschießung von Charlie Kirk an der Utah Valley University von Interesse ist", erklärte das FBI laut BBC.

Mehr Informationen in Kürze!