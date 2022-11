Italiens "singende Nonne" Christina Scuccia tritt aus Orden aus

Italiens als „singende Nonne“ bekannte Ordensschwester Cristina Scuccia, die Gewinnerin von „The Voice Of Italy“ 2014, hat sich entschieden, einen neuen Lebensweg einzuschlagen. Die 35-Jährige kündigte den Austritt aus ihrem Ursulinen-Orden an, weil sie mit der Musik weitermachen wolle.

„Wenn ich zurückblicke, betrachte ich meinen Weg mit einem tiefen Gefühl der Dankbarkeit“, sagte Cristina Scuccia in einer Talkshow. „Veränderungen sind ein Zeichen der Entwicklung, aber sie sind immer beängstigend, weil es einfacher ist, sich in seinen Gewissheiten zu verankern, als sich selbst zu hinterfragen. Gibt es so etwas wie richtig oder falsch? Ich glaube, dass man Mut haben muss, um auf sein Herz zu hören“, erklärte Scuccia.