Italiens Salvini: "EU-Kommission soll uns Zeit geben"

Europa-Minister Savona bestreitet Rücktrittsüberlegungen

Italiens Europa-Minister Paolo Savona hat am Freitag indes einen Zeitungsbericht bestritten, demzufolge er seinen Rücktritt plane. Er habe niemals an eine Demission gedacht. Savona dementierte somit einen Bericht der Mailänder Tageszeitung " Corriere della Sera", wonach er im Streit um die hohe Neuverschuldung des Landes die Unnachgiebigkeit der Regierung Conte kritisiere.

Premier Conte trifft Juncker

Der italienische Premier Giuseppe Conte trifft am Samstag EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker in Brüssel. "Ich werde mit Juncker und den anderen EU-Kommissaren sprechen. Ich hoffe, dass es zu einem konstruktiven Dialog kommt. Ich habe viele Argumente, die ich im Detail vorstellen werde", so Conte im Gespräch mit Journalisten. Conte hatte am Donnerstag vor dem Parlament in Rom seinen Budgetplan verteidigt und sich zuversichtlich gezeigt, dass es zu einer Einigung mit Brüssel kommen wird.

Moscovici: "Unsere Türe bleibt offen“

Auch EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici zeigte sich am Freitag der italienischen Regierung gegenüber versöhnlicher. "Unsere Türe bleibt offen. Ich bin überzeugt, dass wir eine Einigung im Interesse der Italiener und der Eurozone finden werden. Das ist zwar ein anspruchsvoller, aber möglicher Weg. Unser Ziel ist nicht, Italien zu bestrafen, oder uns in Italiens interne Angelegenheiten einzumischen. Es ist im Interesse aller Seiten, für gemeinsame Lösungen zu arbeiten", so Moscovici auf seinem Blog.