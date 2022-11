Italiens Parteien streiten um Melonis Verbot für Techno-Partys

Die zu Halloween organisierte Party hätte nach dem Willen der Organisatoren eigentlich noch bis zum Dienstag andauern sollen. Die Polizei brachte die Feiernden jedoch schon am Montag dazu, die Veranstaltung abzubrechen und nahm außerdem die Personalien Hunderter Partygäste auf. "Ich bin sehr zufrieden mit dem klaren Zeichen, das hier gesetzt wurde", erklärte Regierungschefin Giorgia Meloni.

Opposition kritisiert Verbot scharf

Anders sieht die Lage die Opposition. Die Demokratische Partei (PD) bemängelte, dass die Polizei zwar die Rave-Party in Modena, nicht aber eine Versammlung neofaschistischer Nostalgiker in Predappio, dem Heimatort Benito Mussolinis, am Sonntag geräumt habe, an der sich circa 3.000 Personen beteiligt hatten.

Die Gefahr sei, dass das Kabinett künftig gegen regierungskritische Versammlungen, Gewerkschaftsproteste und politische Demonstrationen vorgehen könne. Die Regierungsmaßnahme schränke das Demonstrationsrecht ein. Der Vorsitzende der oppositionellen Kleinpartei "Più Europa" Riccardo Magi bezeichnete Melonis Verbot als Vorschrift "nach Putin-Vorbild".

Lega-Chef Matteo Salvini wies die Kritik entschieden zurück. "Es gibt kein Zurück, die Gesetze werden in Italien endlich respektiert", twitterte Salvini. "Die Regierung hat gut daran getan, gegen die Rave-Partys vorzugehen. Seit Jahren diskutieren wir über die Notwendigkeit Rave Partys zu bekämpfen", sagte der Vizepräsident des Senats, Maurizio Gasparri.