Italiens Europa-Minister dementiert Rücktrittsgedanken

Italiens Europa-Minister Paolo Savona hat einen Zeitungsbericht zurückgewiesen, wonach er seinen Rücktritt in Betracht zieht. Davon träume die Zeitung " Corriere della Sera", die ihn "seit seiner Amtsübernahme zum Rückzug auffordere", schrieb Savona in einer Whatsapp-Nachricht an die Nachrichtenagentur Reuters.

Die Zeitung hatte zuvor berichtet, der Minister erwäge seinen Rückzug. Hintergrund sei die Entscheidung der Regierung in Rom, die EU-Kommission im Streit um die hohe Neuverschuldung des Landes herauszufordern.