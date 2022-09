Italienischer Rechtspopulistin Meloni: Globalisierung ohne Regeln hat nicht funktioniert

Die Rechtspopulistin Giorgia Meloni, Favoritin bei der italienischen Parlamentswahl am 25. September, ist der Ansicht, dass die "Globalisierung ohne Regeln" nicht funktioniert hat.

"Die Spaltung zwischen den Blöcken wird andauern. Der Krieg in der Ukraine ist die Spitze des Eisbergs einer umfassenderen und länger andauernden Spaltung der Welt", warnte Meloni bei einem Wirtschaftsseminar in Cernobbio am Comer See.

Salvini gegen Sanktionen

Lega-Chef Matteo Salvini kritisierte unterdessen die Wirksamkeit der wegen des Ukraine-Krieges verhängten EU-Sanktionen. Mehrere Monate seien vergangen und die Menschen würden ihre "Rechnungen doppelt und vierfach zahlen", während sich nach sieben Monaten Krieg "Russlands Kassen mit Geld füllen", sagte der Vorsitzende der Lega am Sonntag dem Radiosender RTL.