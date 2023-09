Italiener zum neuen Chef des NATO-Militärausschusses gewählt

Admiral Giuseppe Cavo Dragone, Chef des Generalstabs der italienischen Streitkräfte, ist am Samstag in Oslo zum nächsten Präsidenten des Militärausschusses der NATO, dem höchsten militärischen Rang der Organisation, gewählt worden. Gewählt wurde er bei einem Treffen aller Militärchefs der NATO-Länder, wie der italienische Außenminister Antonio Tajani am Samstag ankündigte.