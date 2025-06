Als weiteres Zeichen der Unterstützung für die Menschen im Gazastreifen haben die Supermärkte außerdem damit begonnen, das pro-palästinensische Erfrischungsgetränk Gaza Cola zu verkaufen , wie es in einer Presseaussendung der Supermarktkette heißt.

"Können der anhaltenden Gewalt nicht gleichgültig gegenüberstehen"

Coop Alleanza 3.0 ist die größte Genossenschaft im Coop-Italia-Netzwerk, zu dem fast 350 Filialen in acht italienischen Regionen von Nord bis Süden gehören. "Wir können der anhaltenden Gewalt im Gazastreifen nicht gleichgültig gegenüberstehen und rufen gemeinsam zur sofortigen Einstellung der militärischen Operationen auf", so das Unternehmen in einer Presseaussendung.