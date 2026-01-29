Zur Bekämpfung des Messerbesitzes unter Jugendlichen sollen an italienischen Schulen künftig auch Kontrollen mit Metalldetektoren möglich sein. Diese sollen ausschließlich auf Antrag der Schulleitungen erfolgen, geht aus einem Rundschreiben des italienischen Innenministers Matteo Piantedosi an Schulbehörden und Polizeichefs hervor.

In Abstimmung mit den Präfekten können Durchsuchungen innerhalb der Schulen, vor den Schulgebäuden oder an den Eingängen angeordnet werden. Piantedosi zufolge können die Maßnahmen auch unangekündigt durchgeführt werden, sofern sie von den Schulleitungen beantragt werden.