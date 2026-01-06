In der Nähe des Hauptbahnhofs von Bologna ist ein Zugbegleiter der italienischen Bahngesellschaft Trenitalia tot aufgefunden worden. Der 34-jährige Mann wurde am Montagabend mit Messerstichen getötet.

Die Leiche lag im Bereich des Parkplatzes am westlichen Bahnhofsvorplatz, der ausschließlich Mitarbeitern vorbehalten ist. Die Auswertung der Überwachungskameras in dem Bereich wurde angeordnet.

Nach Angaben der Ermittler war der Zugbegleiter, der im Mittel- und Fernverkehr eingesetzt war, zum Zeitpunkt der Tat nicht im Dienst. Er war offenbar auf dem Weg zum Mitarbeiterparkplatz, als er mit einem Stich in den Bauch angegriffen wurde. Gefunden wurde der Mann von einem Mitarbeiter des Bahnunternehmens Italo, der die Bahnpolizei alarmierte.