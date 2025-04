Machtübergabe in Gaza? Warum das Hamas-Angebot wenig Hoffnung macht

Wichtig: Der Verzicht auf eine politische Herrschaftsbeteiligung ist bislang nicht von einem Verzicht auf Waffen begleitet. Mit anderen Worten: Im Hintergrund verbleiben die bewaffneten Hamas-Kräfte im Gazastreifen. Mit ihren Waffen können sie jederzeit jede Regierung vertreiben. Und wie bereits mehrfach in der Vergangenheit geschehen. Auch jüngste Versuche, eine Aussöhnung zwischen der säkularen PLO im Westjordanland und der verfeindeten Hamas in Gaza zu erreichen blieben im Ansatz stecken.

So missverständlich die Hamas-Bereitschaft bleibt, so widersprüchlich bleiben die israelischen Stellungnahmen zur Lage. So erklärt die Armeeführung die erneuerten Kämpf als „Druckmittel gegen die Hamas“, bis zu deren Einwilligung in einen neuen Geiselaustausch.

Premier Benjamin Netanjahu hingegen spricht vom „alternativlosen Kampf um unsere Existenz. Bis zum Sieg über die Hamas“. Die Geiseln lässt Netanjahu beiseite. Einige Minister äußerten offen, dass deren Befreiung nicht wichtigstes Kriegsziel sei.

Druckmittel gegen die Hamas

Die erneuten Kämpfe widersprechen dem Wunsch von US-Präsident Donald Trump nach einem „baldigen Kriegsende“. Bislang aber duldet die US-Regierung die erweiterte Offensive Israels. Als Druckmittel gegen Hamas. Doch für wie lange? Ein Dauerkrieg behindert die US-Bemühungen um ein regionales Verteidigungsbündnis mit den pro-westlichen arabischen Nachbarn gegen die iranische Bedrohung.