Israel 30 Jahre nach Rabins Ermordung: "Es war unsere größte Tragödie"

In der Nähe des Platzes, der heute den Namen Yitzhak Rabins trägt, wehen über den Köpfen der Menschen blau-weiße Fahnen. Mehr als 100.000 Israelis sind gekommen, um an den Premierminister zu erinnern, der vor dreißig Jahren den Mut hatte, Frieden zu versprechen. „Rabin hatte Recht – Ja zum Frieden“ steht auf vielen Schildern, eine Antwort auf den Hass, der ihn einst das Leben kostete.

Die heutige Zeit erinnert an damals

Eyal, 52, Softwareentwickler aus Tel Aviv, war 22, als er in jener Nacht vom Mord hörte. „Es war, als wäre etwas im demokratischen System zerbrochen“, sagt er. Damals lag Hoffnung in der Luft – nach dem Friedensvertrag mit Jordanien, nach den ersten Schritten des Friedensprozesses von Oslo.

„Als ich ein Kind war, erzählten mir meine Großeltern und Eltern, dass wir vielleicht zur letzten Generation gehören, die noch zur Armee muss“, erinnert sich Eyal. „Heute dienen meine Kinder, sie sind 17, 20 und 22 Jahre alt, in einer der schwierigsten Phasen, die dieses Land je erlebt hat.“

Die Zeiten von heute erinnern ihn an damals – die Polarisierung, den Hass. „Viele fürchten, dass so etwas wieder passieren könnte“, sagt Eyal. „Gerade deshalb ist es wichtig, hier zu sein und zu zeigen, dass wir gegen politische Gewalt und für ein demokratisches Israel stehen.“

Rabin wurde von einem radikalen israelischen Siedler ermordet

Für Yossi Beilin, einen langjährigen Weggefährten Rabins und Mitarchitekten des Oslo-Abkommens – dem ersten direkten diplomatischen Übereinkommen zwischen Israel und den Palästinensern –bleibt die Ermordung „die größte Tragödie der israelischen Geschichte“. Rabin, sagt er, habe im Wahlkampf 1992 versprochen, den Friedensprozess mit den Palästinensern und arabischen Nachbarn einzuleiten. „Ich und einige andere halfen ihm, über geheime Kanäle zur PLO dieses Versprechen einzulösen.“