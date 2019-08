Israel: US-Demokraten wehren sich gegen Einreiseverbot

Die Delegation der US-Demokraten hätte in den kommenden Tagen auf dem Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv eintreffen sollen. Wie Medien berichteten, sei ein Besuch auf dem für Juden und Muslime heiligen Tempelberg in Jerusalem geplant gewesen sein - in Begleitung von palästinensischen Repräsentanten. Sie wurden auch in den Städten Bethlehem, Hebron und Ramallah im besetzten Westjordanland erwartet. Offizielle Angaben zu ihren Reiseplänen gab es bislang nicht.

Doch der Reiseplan, den die israelische Regierung vor wenigen Tagen erhalten habe, nenne als Reiseziel Palästina und nicht Israel, heißt es aus Netanjahus Büro. Ein Affront - man spreche damit Israel die Legitimität ab.

Das einzige Ziel des Besuches von Ilhan Omar und Rashida Tlaib sei es, „ Israel Schaden zuzufügen“, glaubt Benjamin Netanjahu: