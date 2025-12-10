Israel schießt laut UNO auf Blauhelme im Südlibanon

Israelische Soldaten haben nach Angaben der UNO-Friedenstruppe auf Blauhelme im Südlibanon geschossen. Die UNIFIL-Soldaten seien entlang der Blauen Linie, der Grenze zwischen Israel und dem Libanon, patrouilliert, als sie von israelischen Soldaten in einem Panzer beschossen worden seien, teilte die Beobachtermission mit.

"Aggressives Verhalten"

Eine zehn Schuss umfassende Maschinengewehrsalve sei über den Konvoi hinweg abgefeuert worden. Vier weitere Salven schlugen nach UNO-Angaben mit jeweils zehn Schüssen in der Umgebung ein. Sowohl die Blauhelme als auch der Panzer der israelischen Streitkräfte befanden sich demnach zum Zeitpunkt des Vorfalls auf libanesischem Gebiet. Es habe keine Verletzten gegeben.