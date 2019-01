Israel und Australien erkennen Guaido als Interimspräsidenten an

Mit Israel und Australien haben zwei weitere Staaten den venezolanischen Oppositionsführer und Parlamentspräsidenten Juan Guaido als Übergangspräsidenten anerkannt. Australiens Außenministerin Marise Payne erklärte am Montag, ihr Land erkenne Guaido als Interimspräsidenten an und unterstütze ihn.

Sie forderte zudem einen "Übergang zur Demokratie in Venezuela sobald wie möglich." Zuvor hatte Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu in einem Online-Video erklärt, er erkenne "die neue Führung in Venezuela" an.