"Möge mein Gott (...) Zerstörung und Elend über das zionistische Israel bringen" , sagte Erdogan in einer Rede nach dem Gebet zu Beginn des Zuckerfestes am Sonntag.

Türkei: Erdogans Aussagen "mutiger Widerstand"

Kurz darauf folgte eine scharfe Erwiderung aus Ankara. Das türkische Außenministerium nannte die Aussagen Saars "unverschämt". Der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun wies den Vorwurf des Antisemitismus zurück und deutete Erdogans Aussagen als "mutigen Widerstand gegen zionistische Schikanen und Diffamierungen".

Die Beziehungen zwischen Israel und der Türkei sind auf einem historischen Tiefpunkt. Erdogan hatte die Ermordung vieler Hundert israelischer Zivilisten beim Terrorangriff am 7. Oktober 2023 zwar verurteilt, die dafür verantwortliche Hamas aber später als "Befreiungsorganisation" bezeichnet. Israel dagegen hatte er in der Vergangenheit als "Terrorstaat" bezeichnet, Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu mit Adolf Hitler verglichen und dem Land einen "Genozid" an den Palästinensern vorgeworfen. Offiziell plädiert er für eine Zweistaatenlösung in den Grenzen von 1967.