Suche nach entführten Kindern

Die engmaschige Fahndung ist wohl auch der Grund, dass es bislang keine Forderungen von Geiselnehmern gab. Israelische wie palästinensische Schätzungen gehen davon aus, dass Hamas hinter den Entführungen steckt. Drei namhafte Hamas-Aktivisten sind seit der Entführung verschwunden.

Entsprechend laut deren Drohungen: „Israel wird schwerstwiegende Folgen in Kauf nehmen müssen“, erklärte ein Sprecher. Auch zu weiteren Entführungen wurde aufgerufen. Fast täglich werden Raketen aus dem Gazastreifen nach Israel abgefeuert. Sie richteten bisher kaum Sachschaden an, verbreiten aber Schrecken unter der Zivilbevölkerung. Israelische Flugzeuge bombardierten im Gegenschlag in der Nacht zum Sonntag Hamas-Einrichtungen bei Gaza.

Mahmud Abbas, der Präsident der palästinensischen Autonomie, rief zur Freilassung der Geiseln auf: „Sie sind Menschen genau wie wir und müssen zu ihren Familien.“ Für Israels Geheimdienst eine „mutige und beeindruckende Haltung“. Doch Israels Premier Netanjahu ignorierte den Aufruf. Ebenso wie die rege Zusammenarbeit der palästinensischen Polizei mit der israelischen Armee. Netanjahu machte Abbas öffentlich für die Entführung verantwortlich. Der fordert „erst einmal handfeste Beweise“ für Netanjahus Anschuldigungen und sieht sich zugleich vor der palästinensischen Öffentlichkeit am Pranger: „Er tönt wie Israels Armeesprecher“, höhnte die Hamas.