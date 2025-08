Hamas-Schock-Video erschüttert weiterhin die Welt

Er besteht nur noch aus Haut und Knochen, ist derart abgemagert, dass sein Überleben ernsthaft bedroht ist. In solch katastrophalem Zustand wird Evyatar David in einem Propaganda-Video der Hamas vorgeführt.

Seit fast zwei Jahren ist er Geisel der Terror-Organisation, die ihn mit knapp 250 anderen am 7. Oktober 2023 aus Israel in den Gazastreifen entführt hat. An Zynismus nicht mehr zu überbieten, ist jene Szene, in der der nunmehr 24-Jährige gezwungen wird, in dem engen Tunnel sein eigenes Grab zu schaufeln.