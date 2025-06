Wieder Krieg? "Man gewöhnt sich daran", sagen viele Israelis

Aus Haifa, Markus Ponweiser

Nachdem in der Nacht auf Freitag Sirenen Israels Angriff auf das iranische Atomprogramm ankündigten, lag Haifa am Morgen in bleierner Stille – nur Vogelgezwitscher und das Knarzen von Fensterläden durchbrachen sie. Kaum jemand war draußen. Zwei Tage später, am Sonntagmorgen, bleibt die Stimmung gedämpft, doch die große Ungewissheit ist fürs Erste gewichen.

Israel greift an, der Iran antwortet in der Nacht – dieser neue Rhythmus gibt den Menschen einen Rahmen, mit dem sich zumindest halbwegs leben lässt.

Der Wochenbeginn in Israel verläuft ruhig. Viele nicht-essentielle Geschäfte sind geschlossen, dennoch sind mehr Menschen unterwegs als am Freitag. Manche Cafés öffnen, Eltern spielen mit ihren Kindern in Parks, da Schulen und Kindergärten weiter zu bleiben.

Im Altstadt-Viertel Hadar steht Timor, 37, an einer leeren Bushaltestelle und wartet auf den Bus zur Arbeit in seinem Café. Vor drei Jahren kam er aus Kiew, zwei Wochen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine.