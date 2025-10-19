Fotojournalist: Identität von retournierter toter Geisel bestätigt

Nach der Rückgabe von zwei weiteren israelischen Geiseln durch die radikalislamische Hamas am Samstag haben israelische Behörden die Identität einer der Geiseln bestätigt. "Die Familie der Geisel Ronen Engel" sei über die Rückführung seiner sterblichen Überreste nach Israel informiert worden, erklärte die Armee Sonntagfrüh. Das Büro von Regierungschef Benjamin Netanyahu bestätigte dies.

Die Armee werde laut dem Büro des Regierungschefs "keine Kompromisse eingehen" und keine Mühen scheuen, "bis alle Geiseln zurückgebracht worden sind". Der 54-jährige Engel war bei dem Großangriff der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas am 7. Oktober 2023 getötet und aus seinem Haus im Kibbuz Nir Oz in den Gazastreifen verschleppt worden. Im Dezember 2023 gab die israelische Armee seinen Tod bekannt.