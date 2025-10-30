Trotz Bekenntnis zur Waffenruhe: Israel griff Ziele im Gazastreifen an
Augenzeugen berichten von Flugzeugen und Panzer. Berichte über Tote oder Verletzte liegen zunächst nicht vor.
Israel hat nach palästinensischen Angaben am Donnerstag trotz seines Bekenntnisses zur Waffenruhe erneut Ziele im Gazastreifen angegriffen.
Flugzeuge und Panzer nahmen Augenzeugen zufolge Gebiete östlich von Khan Younis und Gaza-Stadt unter Beschuss. Berichte über Tote oder Verletzte liegen zunächst nicht vor.
© APA/AFP/JACK GUEZ
Das israelische Militär spricht von "präzisen" Schlägen gegen "terroristische Infrastruktur", von der eine Bedrohung für israelische Soldaten ausgehe. Am Mittwoch hatte Israel erklärt, es halte sich an die vereinbarte Waffenruhe.
