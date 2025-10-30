Ausland

Trotz Bekenntnis zur Waffenruhe: Israel griff Ziele im Gazastreifen an

Augenzeugen berichten von Flugzeugen und Panzer. Berichte über Tote oder Verletzte liegen zunächst nicht vor.
30.10.25, 11:41
Israel hat nach palästinensischen Angaben am Donnerstag trotz seines Bekenntnisses zur Waffenruhe erneut Ziele im Gazastreifen angegriffen

Flugzeuge und Panzer nahmen Augenzeugen zufolge Gebiete östlich von Khan Younis und Gaza-Stadt unter Beschuss. Berichte über Tote oder Verletzte liegen zunächst nicht vor.

Über 90 Tote im Gazastreifen: Israel will Waffenruhe wieder einhalten

Das israelische Militär spricht von "präzisen" Schlägen gegen "terroristische Infrastruktur", von der eine Bedrohung für israelische Soldaten ausgehe. Am Mittwoch hatte Israel erklärt, es halte sich an die vereinbarte Waffenruhe.

