Nur wenige identifiziert: Israel übergab 15 Leichen von Palästinensern

Im Rahmen der Gaza-Waffenruhe hat Israel erneut die Leichen von 15 Palästinensern in den Gazastreifen übergeben. Die Leichname seien durch Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben worden, teilte die von der militanten Palästinenserorganisation Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde mit. In Israel war zuvor die Leiche einer weiteren Geisel identifiziert worden, die aus dem Gazastreifen zurückgebracht worden war.

Teil von Waffenruhe-Deal

Damit seien seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober insgesamt 345 tote Palästinenser in den Gazastreifen zurückgebracht worden, so die Hamas. Nur knapp ein Drittel von ihnen konnten jedoch den Angaben zufolge identifiziert werden. Auf die Übergabe von Leichen hatten sich Israel und die Hamas im Rahmen der Waffenruhevereinbarung im Oktober verständigt. Für jede israelische Geisel, deren sterbliche Überreste freigegeben werden, muss Israel laut der Vereinbarung die sterblichen Überreste 15 verstorbener Bewohner des Gazastreifens übergeben.