"Historisches Treffen": FPÖ-Politiker Vilimsky zu Gast bei Netanjahu

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat am Sonntag eine Delegation von Parlamentariern aus Ungarn, Österreich, Spanien und Frankreich empfangen und dabei den vermeintlichen Einfluss von Islamisten und radikalen Linken in Europa kritisiert, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA meldet. Teil der Delegation war auch der FPÖ-Delegationsleiter im Europaparlament, Harald Vilimsky, der von einem "Treffen historischen Ausmaßes" sprach.

FPÖ-Politiker wurden bisher von Spitzenvertretern des Staates Israel gemieden, unter anderem aus Solidarität mit der jüdischen Gemeinde in Österreich. Diese verweigert die Kooperation mit Spitzenvertretern der größten österreichischen Parlamentspartei unter Verweis auf zahlreiche antisemitische Vorfälle innerhalb der Partei. Treffen soll 45 Minuten gedauert haben "Erstmals in der Geschichte der Freiheitlichen Partei wurde mit Harald Vilimsky ein Repräsentant offiziell von der israelischen Regierung und auch persönlich vom Ministerpräsidenten empfangen", teilte der Europaabgeordnete nun mit. Das Treffen habe rund 45 Minuten gedauert, so Vilimsky. Er habe an ihm mit einem Vertreter aus Spanien und Frankreich aus der Gruppe der Patrioten im EU-Parlament teilgenommen.