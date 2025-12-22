Israelischer Außenminister ruft Juden im Westen zur Auswanderung auf

Angesichts der Zunahme antisemitischer Gewalttaten hat der israelische Außenminister Gideon Saar Juden in westlichen Ländern dazu aufgerufen, nach Israel auszuwandern. "Heute rufe ich die Juden in England, die Juden in Frankreich, die Juden in Australien, die Juden in Kanada, die Juden in Belgien auf: Kommt ins Land Israel! Kommt nach Hause", sagte Saar bei einer Feier zum letzten Tag des jüdischen Lichterfests Chanukka in Rischon Lezion nahe Tel Aviv.

"Juden haben das Recht, überall in Sicherheit zu leben", sagte Saar, fügte jedoch an: "Aber wir sehen und verstehen sehr gut, was vor sich geht, und wir haben gewisse historische Erfahrungen gemacht. Heute werden Juden weltweit gejagt."