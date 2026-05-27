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Ausland

Israel meldet Angriff auf Hamas-Kommandanten in Gaza

Nach israelischen Medienberichten handelte es sich bei den Toten um Kommandanten der Palästinenserorganisation.
27.05.2026, 23:02

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Netanjahu spricht vor Mikrofonen mit blauer Krawatte und Anstecknadel.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben im nördlichen Gazastreifen zwei ranghohe Mitglieder der islamistischen Terrororganisation Hamas angegriffen. Nach israelischen Medienberichten handelte es sich um Kommandanten der Palästinenserorganisation. Aus palästinensischen Kreisen gab es noch keine Bestätigung für ihren Tod.

Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde teilte jedoch mit, mindestens fünf Menschen seien bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus in der Stadt Gaza getötet worden. Nach Angaben von Sanitätern gab es zudem 15 Verletzte.

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Angriffe trotz Waffenruhe

Erst am Vorabend hatte die israelische Armee in Gaza nach Militärangaben den neuen militärischen Führer der Hamas im Gazastreifen bei einem Angriff getötet. Die Hamas bestätigte den Tod von Mohammed Odeh sowie von Mitgliedern seiner Familie. Offiziell gilt seit Oktober vergangenen Jahres eine Waffenruhe, doch es kommt immer wieder zu israelischen Angriffen und Konfrontationen.

Israel
Agenturen, sta  | 

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