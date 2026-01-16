"Eine Beleidigung": US-Botschafter will Island zu Bundesstaat der USA machen

In Island gibt es Ärger nach einer angeblich scherzhaften Äußerung des designierten US-Botschafters Billy Long, die Insel im Nordatlantik könne ein US-Bundesstaat werden. Medienberichten zufolge bat das Außenministerium Islands die dortige US-Botschaft um eine Klarstellung. Laut dem Nachrichtenportal Politico soll der als Botschafter nominierte, republikanische Ex-Kongressabgeordnete gewitzelt haben, Island könne der 52. US-Bundesstaat werden – und er dessen Gouverneur.

"Eine Beleidigung für Isländer"

In Island starteten Bürger daraufhin eine Petition, die die Außenministerin Katrín Gunnarsdóttir dazu auffordert, Long als Botschafter abzulehnen. Er habe die Worte möglicherweise nicht ganz ernst gemeint, "doch sie sind eine Beleidigung für Island und die Isländer, die für ihre Freiheit kämpfen mussten und stets Freunde der Vereinigten Staaten waren", schreiben die Organisatoren. Am Freitagvormittag hatten gut 4.100 Personen die Online-Petition unterschrieben.