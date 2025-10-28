Islamisten legen Mali lahm – USA rufen Bürger zu Ausreise auf

Wegen immer dramatischeren Treibstoffmangels in Mali rufen die USA ihre Bürger zur dringenden Ausreise aus dem Land auf. Islamisten, die mit der Terrormiliz Al-Kaida verbündet sind, haben das westafrikanische Land seit Wochen weitgehend von Benzin- und Diesellieferungen abgeschnitten. Schulen und Universitäten sind landesweit seit dieser Woche bis zum 9. November geschlossen.

Die US-Botschaft in der Hauptstadt Bamako warnt von einer unvorhersehbaren Sicherheitslage durch die Treibstoffknappheit sowie den Konflikt zwischen malischen Truppen und Terroristen nahe Bamako. "US-Bürger, die sich derzeit in Mali aufhalten, sollten das Land unverzüglich mit einem kommerziellen Flugzeug verlassen", hieß es. Bürger, die dortblieben, sollten damit rechnen, sich notfalls für einen längeren Zeitraum an Ort und Stelle sichern zu müssen.