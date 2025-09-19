US-Militär tötet ranghohes IS-Mitglied in Syrien

Bei einem Einsatz in Syrien haben US-Streitkräfte ein ranghohes Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) getötet. Omar Abdul Qader Bassam habe eine "direkte Bedrohung für das amerikanische Staatsgebiet" dargestellt, teilte die zuständige Kommandozentrale des US-Militärs mit. Irakische Sicherheitsbehörden bestätigten die Tötung des Mannes durch die von den USA angeführte internationale Anti-IS-Koalition.

Nach irakischen Angaben war er für die Durchführung von Einsätzen verantwortlich. Die Operation sei in Zusammenarbeit mit der von den USA geführten internationalen Koalition durchgeführt worden, teilte der irakische Geheimdienst am Freitag mit.