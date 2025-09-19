US-Militär tötet ranghohes IS-Mitglied in Syrien
Bei einem Einsatz in Syrien haben US-Streitkräfte ein ranghohes Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) getötet. Omar Abdul Qader Bassam habe eine "direkte Bedrohung für das amerikanische Staatsgebiet" dargestellt, teilte die zuständige Kommandozentrale des US-Militärs mit. Irakische Sicherheitsbehörden bestätigten die Tötung des Mannes durch die von den USA angeführte internationale Anti-IS-Koalition.
Nach irakischen Angaben war er für die Durchführung von Einsätzen verantwortlich. Die Operation sei in Zusammenarbeit mit der von den USA geführten internationalen Koalition durchgeführt worden, teilte der irakische Geheimdienst am Freitag mit.
Omar Abdul Qader Bassam, bekannt als "Abdul Rahman Al-Halabi", wurde beschuldigt, Anschläge in mehreren Ländern, darunter den Bombenanschlag auf die iranische Botschaft im Libanon, durchgeführt zu haben. Er soll auch bei der Planung von Angriffen in Europa und in den USA involviert gewesen sein, hieß es.
Kommentare