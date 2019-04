IS-Terrormiliz reklamierte erstmals Anschlag im Kongo für sich

Die Terrororganisation " Islamischer Staat" (IS) hat erstmals einen Anschlag im Kongo für sich reklamiert. Zugleich sprachen die sunnitischen Fundamentalisten von einer neuen "Provinz Zentralafrika" ihrer Organisation. Bei einem Angriff nahe der östlichen Stadt Beni in der Provinz Nord-Kivu seien mindestens drei Soldaten getötet worden, hieß es in einer Mitteilung des IS, die über die üblichen Kanäle der Extremisten in den sozialen Medien verbreitet wurde.

Kongolesische Behördenvertreter hatten hingegen von zwei getöteten Soldaten gesprochen. Im instabilen Ost-Kongo sind zahlreiche Milizen und Rebellengruppen aktiv. Diesen geht es vor allem um die Kontrolle von Gebieten und deren Bodenschätzen.