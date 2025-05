IS-Miliz bekennt sich erstmals seit Assads Sturz zu Anschlag

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat sich nach Angaben von Aktivisten erstmals seit dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien zu einem Anschlag auf Regierungstruppen bekannt. Die IS-Miliz erklärte am Donnerstag, in der südlichen Provinz Sweida einen Sprengstoffanschlag auf ein Fahrzeug der Armee der Übergangsregierung verübt zu haben, wie die Organisation Site berichtete, die islamistische Internetseiten beobachtet.

Der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge wurden ein Mann getötet und drei Armeeangehörige verletzt. Der Tote und die Verletzten waren nach Angaben der in London ansässigen Organisation Teil einer Patrouille, die am Mittwoch von einer ferngesteuerten Landmine getroffen worden waren.