Iranischer Außenminister Zarif nach Rücktritt zurück im Amt

Irans Präsident Hassan Rouhani hat das Rücktrittsgesuch von Außenminister Mohammed Javad Zarif abgelehnt. Zarifs Rücktritt sei und er stimme ihm daher nicht zu, schrieb Rouhani am Mittwoch in einem Brief an Zarif, der auf der Internetseite der Regierung veröffentlicht wurde. Zarif, der einer der Architekten des internationalen Atomabkommens ist, hatte am Dienstag seinen Rücktritt eingereicht.