Iranischer Außenminister bezeichnet Atomwaffen als "inakzeptabel"

Der iranische Außenminister Abbas Araqchi hat mit Blick auf die Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA Atomwaffen als "inakzeptabel" bezeichnet. "Wenn das Problem die Atomwaffen sind, ja, dann halten auch wir diese Art von Waffen für inakzeptabel", sagte Araqchi am Samstag in einer Fernsehansprache. "In dieser Frage sind wir uns einig", fügte er hinzu.

Die USA und der Iran verhandeln seit April über ein mögliches neues Atomabkommen. Die USA fordern den kompletten Verzicht des Iran auf eine Urananreicherung. Teheran lehnt dies ab und verweist auf sein Recht auf Nuklearkapazitäten zur zivilen Nutzung, insbesondere zur Energiegewinnung.

Die fünfte Runde der Gespräche hatte vergangenen Freitag in Rom unter Vermittlung des Oman stattgefunden. Nach Angaben aus US-Kreisen verliefen die Gespräche "konstruktiv". Es sei ein weiteres Treffen vereinbart worden, ein Datum wurde jedoch nicht genannt.