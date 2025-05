Israel verhindert Treffen arabischer Minister in Ramallah

Israel blockiert ein geplantes Treffen arabischer Minister in der palästinensischen Verwaltungshauptstadt Ramallah im besetzten Westjordanland. Man werde das Treffen nicht zulassen, erklärte ein israelischer Regierungsvertreter am Samstag. Diese wollten an einem "provokanten Treffen" teilnehmen, um die Gründung eines palästinensischen Staates zu fördern.

"Ein solcher Staat würde zweifellos zu einem Terrorstaat im Herzen des Landes Israel werden." Israel werde solche Schritte, die darauf abzielten, dem Land und seiner Sicherheit zu schaden, nicht unterstützen.