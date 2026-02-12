Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein Regionalchef des iranischen Staatsfernsehens IRIB ist nach einem Versprecher seines Reporters entlassen worden. Dieser hatte in einer Live‐Sendung zum 47. Jahrestag der Islamischen Revolution am Mittwoch statt des üblichen Slogans "Tod den USA" versehentlich "Tod Khamenei" gesagt. Ayatollah Ali Khamenei ist das Staatsoberhaupt des Iran und entscheidet in vielen wichtigen Fragen letztgültig. Er zudem für viele Anhänger des Systems auch einen besonderen Status als Kleriker.

Disziplinarstrafe droht Nach Angaben des Nachrichtenportals "Asr‐Iran" hat sich der Reporter zwar mehrfach für den Versprecher entschuldigt, doch die IRIB‐Führung beschloss, den Programmchef des regionalen Ablegers "Hamoun" in der südöstlichen Provinz Sistan‐Belutschistan zu entlassen. Dem Reporter droht laut "Asr‐Iran" eine "Disziplinarstrafe".