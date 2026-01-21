Iranische Staatsmedien: 3.117 Menschen bei Protesten getötet

Bei den wochenlangen Massendemonstrationen im Iran sind laut Staatsfernsehen 3.117 Menschen getötet worden. Unter den Todesopfern seien 2.427 nach iranischem Recht als "Märtyrer" geltende Opfer, darunter neben Sicherheitskräften "unbeteiligte Passanten" meldete das staatliche TV am Mittwoch unter Berufung auf die Stiftung für Märtyrer und Veteranen. Menschenrechtsorganisationen gehen von deutlich höheren Opferzahlen aus, demnach wurden Tausende Demonstranten getötet.

Die Proteste im Iran hatten am 28. Dezember begonnen. Sie entzündeten sich an der schlechten Wirtschaftslage, weiteten sich aber rasch zu einer Massenbewegung gegen die religiöse und politische Führung der islamischen Republik aus. Die Behörden gingen brutal gegen die Demonstrierenden vor.