Irans Präsident ordnet Ende der Internet-Sperre an

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian hat nach Angaben staatlicher Medien die Wiederherstellung des internationalen Internetzugangs angeordnet.

Das habe das Kommunikationsministerium mitgeteilt. Nach Angaben der Beobachtungsorganisation NetBlocks sind die meisten Iraner seit 87 Tagen vom Internet abgeschnitten. Lediglich einige Bürger könnten die staatlichen Sperren mit teuren VPN-Diensten umgehen.