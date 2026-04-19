Für die Menschen im Iran scheint die Freiheit ferner denn je

Es waren hoffnungsvolle Worte, die Donald Trump am 28. Februar an das iranische Volk richtete. „Die Stunde eurer Freiheit ist nahe“, verkündete der US-Präsident zu Beginn der Militäroperation „Epische Wut“. Seitdem sind 50 Tage vergangen. Der Iran wurde zur Zielscheibe massiver israelischer und US-amerikanischer Angriffe. Mindestens 17.000 Ziele sollen bis Beginn der Waffenruhe am 8. April bombardiert worden sein. Dabei wurden höchste Köpfe des Mullah-Regimes – vom Obersten Führer Ali Khamenei abwärts – getötet. Damals waren in Teheran und anderen iranischen Städten spontane Hupkonzerte und Jubelgesänge zu hören. Doch die Freiheit, die für so viele Iraner kurz fast greifbar schien, wirkt heute ferner denn je.

Keine Brüche im Regime Der erhoffte Zusammenbruch des iranischen Regimes ist ausgeblieben. Anders als von Washington kolportiert, sind heute auch keine moderateren Ansprechpartner in Teheran am Zug. Stattdessen wurden Führungslücken der Islamischen Republik rasch geschlossen – und das, so sagen Analysten, von noch radikaleren und stärker antiwestlich geprägten Vertretern. Nach allem, was wir derzeit sehen, wird das System nach dem Krieg eher noch verhärteter sein als zuvor“, sagt Politikwissenschafter Tareq Sydiq zum KURIER. Brüche innerhalb des Systems seien nicht erkennbar. Sehr wohl aber eine Machtverschiebung – auf zwei Ebenen. Zum einen zeigt sich ein Wandel von einer geistlichen hin zu einer zunehmend militärisch geprägten Führung. In Kriegszeiten sei das nicht ungewöhnlich, erklärt Sydiq, der am Zentrum für Konfliktforschung in Marburg tätig ist. Im Iran fügt sich diese Entwicklung jedoch in einen längerfristigen Trend: Die Revolutionsgarden, nach 1979 eigentlich als Gegengewicht zur regulären Armee gegründet, haben ihren wirtschaftlichen und politischen Einfluss über Jahre kontinuierlich ausgebaut.

Fakten „Epische Wut“: Am 28. Februar begannen die USA und Israel umfassende militärische Angriffe auf den Iran. 17.000 Ziele sollen im Laufe des fünfwöchigen Kriegs getroffen worden sein, berichtet das Wall Street Journal. Vor allem die Hauptstadt Teheran geriet ins Visier. Der Iran feuerte als Vergeltung ebenfalls Tausende Raketen und Drohnen auf Länder in der Region ab – die verursachten Schäden sind aber deutlich geringer. Repressionen: In den ersten vier Kriegswochen sollen im Iran mindestens 1.500 Menschen inhaftiert worden sein. Die Dunkelziffer dürfte noch weitaus höher liegen.

Zum anderen sei eine zunehmende Radikalisierung an der Spitze zu beobachten: „Die Generationen, die innerhalb der Revolutionsgarden nachrücken, sind tendenziell eher Hardliner.“ Das gilt etwa für den neuen Obersten Führer Mojtaba Khamenei, aber auch für Mohammad Bagher Zolghadr, den neuen nationalen Sicherheitschef, oder Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf, der Luftwaffenkommandant und Bürgermeister von Teheran war und nun mit den USA verhandelt. Sie alle waren in der Vergangenheit unter anderem maßgeblich an der Niederschlagung von Protesten beteiligt. Auch diese Fähigkeit des Regimes, also die eigene Bevölkerung zu unterdrücken, habe der Krieg nicht geschwächt, so Sydiq. Im Gegenteil: „Der Repressionsapparat operiert noch stärker als zuvor. Die Kompromissbereitschaft geht gegen Null.“