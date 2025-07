Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian hat Israel einen versuchten Mordanschlag auf seine Person vorgeworfen. "Sie haben es versucht, ja", sagte Pezeshkian in einem am Montag veröffentlichten Interview mit dem US-Moderator Tucker Carlson auf die Frage, ob er glaube, dass Israel versucht habe, ihn zu töten. "Sie haben entsprechend gehandelt, aber sie sind gescheitert." "Es waren nicht die Vereinigten Staaten, die hinter dem Anschlag auf mein Leben standen. Es war Israel."

Ich war in einer Besprechung, (...) sie haben versucht, das Gebiet, in dem wir die Besprechung abgehalten haben, zu bombardieren", sagte Pezeshkian laut einer Übersetzung seiner Äußerungen aus dem Persischen weiter. Der Präsident machte keine näheren Angaben dazu, wo und wann sich der angebliche Anschlagsversuch ereignet haben soll.

Israel hatte am 13. Juni einen Großangriff auf den Iran gestartet und diesen mit dem fortgeschrittenen iranischen Atom- und Raketenprogramm und der Bedrohung für die Existenz des israelischen Staats begründet. Der Iran attackierte Israel danach seinerseits mit Raketen und Drohnen. Am 22. Juni griffen die USA in Unterstützung Israels drei iranische Atomanlagen an. Seit dem 24. Juni gilt eine Waffenruhe.