Iran verabschiedet Gesetzesentwurf für weitere Internet-Einschränkung

Das iranische Parlament hat mit großer Mehrheit einem Gesetzesentwurf zur Bekämpfung von Falschmeldungen in sozialen Medien zugestimmt. Nach Angaben des Nachrichtenportals "Khabar-Online" soll das Gesetz dafür sorgen, dass falsche Informationen im Internet, die besonders in Krisenzeiten zur öffentlichen Besorgnis führen könnten, unter Strafe gestellt werden. Die Rede ist von hohen Geldstrafen bis hin zu Arbeitsverboten für Journalisten und Inhaftierungen.

Kritiker sehen in dem Gesetz lediglich einen Vorwand für eine weitere Internet-Zensur und Einschränkung der Meinungs- und Informationsfreiheit im Land. Auch in den sozialen Medien befürchten viele Iraner, dass das System mit dem neuen Gesetz wieder das Monopol der Nachrichtenkanäle an sich ziehen wolle, um so nur seine eigene Version von Ereignissen zu präsentieren.