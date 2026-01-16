Flüge: EU-Behörde empfiehlt Vermeidung von iranischem Luftraum

In einer Mitteilung an die Unternehmen empfahl die EASA am Freitagabend, nicht "im iranischen Luftraum" zu fliegen, dies gelte "für jede Flughöhe". Die EU-Behörde begründete ihre Warnung mit "der aktuellen Situation und der Möglichkeit einer Militäraktion der USA, aufgrund derer die iranische Luftabwehr in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt" worden sei. Es gebe derzeit eine "erhöhte Gefahr" von Fehlern bei der Identifikation im iranischen Luftraum.

Angesichts der Massendemonstrationen gegen die Führung im Iran und der brutalen Niederschlagung der Protestbewegung durch die Sicherheitskräfte hatte US-Präsident Donald Trump Teheran mehrfach mit einem Eingreifen gedroht. Menschenrechtsgruppen zufolge wurden bei den Protesten tausende Demonstranten durch iranische Sicherheitskräfte getötet.