Netanyahu droht Iran im Angriffsfall mit hartem Gegenschlag

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat dem Iran im Fall eines Angriffs auf den jüdischen Staat mit einem harten Gegenschlag gedroht. "Wenn der Iran einen Fehler macht und uns angreift, werden wir mit einer Härte reagieren, wie der Iran sie bis jetzt nicht gekannt hat", warnte der 76-jährige Regierungschef bei einer Ansprache im israelischen Parlament in Jerusalem.

"Grausames Regime": Scharfe Kritik an Führung in Teheran

"Wir verfolgen die Ereignisse im Iran mit großer Wachsamkeit", sagte Netanyahu. "Wir alle sind tief beeindruckt vom heroischen Kampf der Bürger Irans für Freiheit, Wohlstand und Gerechtigkeit." Aktivisten zufolge sollen bei den Massenprotesten im Iran rund 4.000 Menschen getötet worden sein. Laut Informationen der britischen Zeitung The Sunday Times liegt die tatsächliche Zahl deutlich höher. Dem Blatt zufolge sollen zwischen 16.500 bis 18.000 Menschen getötet worden sein.