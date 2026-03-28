Zum Iran-Krieg schreiben internationale Zeitungen am Samstag:

"The Independent" (London):

"Es sollte ein kurzer und präziser Schlag sein, der die Iranischen Revolutionsgarden zu Fall bringen und die Welt sicherer machen würde. Einen Monat später sind die Ayatollahs immer noch an der Macht, Wladimir Putin ist gestärkt, und die Weltwirtschaft steuert auf eine Rezession zu. (...)

Um die Torheit dieses Krieges zu verstehen, braucht es nur eine einzige Zahl: Ein Fünftel des weltweiten Öls floss bis zum 28. Februar durch die Straße von Hormuz. Die Meerenge ist nun gesperrt, außer für eine Handvoll Schiffe, deren Betreiber bereit sind, dem iranischen Regime riesige Summen in chinesischer Währung zu zahlen.

Man muss kein Genie sein, das jeden Test zur kognitiven Leistungsfähigkeit bestanden hat - wie US-Präsident Donald Trump von sich behauptet -, um zu wissen, dass bei einer Verknappung des Ölangebots um ein Fünftel der Preis so lange steigen wird, bis auch die Nachfrage um ein Fünftel zurückgeht - oder etwas weniger, falls das Angebot von außerhalb der Golfregion steigt, was jedoch nur geringfügig und langsam geschehen kann.

Trump und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu haben etwas begonnen, ohne zu wissen, wie sie es zu Ende bringen sollen. Sie haben die Ziele, die sie sich gesetzt hatten, nicht erreicht und stattdessen Tod und Zerstörung über die Region gebracht und die Welt in eine Notlage gestürzt."