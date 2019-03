Indien und Pakistan: Zeichen stehen wieder auf Entspannung

Die Spannungen zwischen den verfeindeten Atommächten Indien und Pakistan hatten sich in den vergangenen Tagen zugespitzt. Nachdem Indiens Luftwaffe in der Nacht auf Dienstag zum ersten Mal seit 1971 einen Angriff auf pakistanischem Gebiet geflogen hatte, schoss Pakistan nach eigenen Angaben am Mittwoch zwei indische Kampfflugzeuge ab. Nach Darstellung der indischen Streitkräfte war Varthaman mit seinem Fallschirm auf pakistanisches Gebiet getrieben.

Indien hatte nach eigenen Angaben ein Ausbildungslager der Terrorgruppe Jaish-e-Mohammed in Pakistan angegriffen, die einen Anschlag im indischen Teil Kaschmirs für sich reklamiert hatte. Bei dem Anschlag am 14. Februar waren 40 indische Sicherheitskräfte getötet worden.

Die Übergabe des Piloten könnte ein vorläufiges Ende der Eskalation markieren - trotz anhaltender Spannungen: Pakistans Außenminister Mehmood Qureshi sagte seine Teilnahme an einem Treffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit am Freitag in Abu Dhabi ab, weil seine indische Amtskollegin Sushma Swaraj als Ehrengast eingeladen war.