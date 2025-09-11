Lieber sterben als Scheidung? Wie indische Frauen das Patriarchat herausfordern

Von Franziska Trautmann Verliebt, verlobt, verheiratet – geschieden? Obwohl Indien weltweit eine der niedrigsten Scheidungsraten mit etwa einem Prozent hat, entscheiden sich immer mehr Frauen für eine Trennung. Meistens eine große Überwindung, denn in der Gesellschaft gilt Scheidung als Tabu-Thema. Rafia Afi, eine 31-jährige Unternehmerin, dreht jetzt aber den Spieß um: ein Heilungscamp für Geschiedene. Unter dem Namen „Break Free Stories“ bietet sie nicht nur ihre „Bootcamps“ an, sondern stürzt das kulturelle Stigma: Scheidung ist nicht das Ende.

"Freitod statt Scheidung" In Indien spielen von den Eltern arrangierte Ehen immer noch eine große Rolle – Liebesheiraten sind eine absolute Ausnahme. Viele junge Männer sind der Meinung: eine Frau soll ihrem Ehemann dienen, sich ihm ganz widmen und die eigenen Bedürfnisse zurückstellen.

Durch das patriarchalische Denken in der Gesellschaft werden Frauen gezwungen in missbräuchlichen Ehen zu bleiben, auch wenn damit zusammenhängende Todesfälle weiterhin Schlagzeilen machen. Laut der jüngsten in Indien veröffentlichten nationalen Erhebung zur Familiengesundheit berichteten 32 % der verheirateten Frauen zwischen 18 und 49 Jahren von häuslicher Gewalt. „Es begehen sehr viele Frauen Suizid in Indien, weil sie die häusliche Gewalt nicht mehr ertragen. Scheidung sehen sie nicht als Option, sie haben Angst davor. Sie wählen Freitod statt Scheidung. Aber man erkennt langsam Veränderung, in der jetzigen Generation sind Frauen gebildet. Sie wählen sich selbst und Selbstachtung “, erklärt Afi. Afi hat mittlerweile schon unterschiedliche Reaktionen von Männern auf ihre Camps erlebt: „Manche Männer sind unterstützend, andere fühlen sich davon angegriffen, weil sie einen anderen Blickwinkel auf Scheidung haben. Viele fühlen sich provoziert. Ich wurde auch schon öfter als Beziehungszerstörerin bezeichnet.“ Immer mehr Frauen durchbrechen dieses kulturelle Stigma nun aufgrund zunehmender Bildung und Erwerbstätigkeit und dank wachsendem Bewusstsein für individuelle Rechte. Und mit Afis „Break Free Stories“ gibt es nicht nur Raum dafür, sondern wird auch öffentlich zelebriert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Break Free Stories Rafia Afi, Gründerin von "Break Free Stories"

Geschichten teilen um zu heilen Im Mai rief Afi ihr Projekt ins Leben, ein paar Camps später und sie überlegt bereits ihr Konzept weltweit anzubieten. Wie das alles begann? Sie selbst trennte sich vor knapp einem Jahr von ihrem Mann. Ihre Familie und Freunde waren sehr unterstützend und halfen ihr durch die Scheidung. Für sie normal, in Indien die Ausnahme. “Ich habe damit begonnen meine Situation in den Sozialen Medien zu teilen und Frauen haben plötzlich begonnen mir ihre Geschichten zu erzählen. Da ist mir erst aufgefallen, wie privilegiert ich bin, eine unterstützende Familie und Freunde zu haben. So viele Frauen leiden allein. Deshalb wollte ich dieses Camp ins Leben rufen, um ihnen auch die gleiche Möglichkeit wie ich sie hatte zu geben “, erzählte sie dem KURIER.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Break Free Stories Break Free Stories, Camp für geschiedene Frauen