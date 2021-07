In Zeiten des Wandels lässt der Iran alte Zeiten hoch leben

40 Jahre ist das her. Und die Ayatollahs sind nach wie vor an der Macht. Am Montag wurde in Teheran und zahlreichen anderen Städten des Landes der Sieg der islamischen Revolution gefeiert. Staatlich verordnet. Es war der 11. Februar, an dem im Zuge letzter Straßenkämpfe in Teheran die letzten Ministerien, Kasernen und Amtsgebäude von Revolutionären übernommen wurden. Es begannen Massenverhaftungen, Schauprozesse und Hinrichtungen. Acht Tage später, am 19. Februar, wurde die Islamische Republik ausgerufen. Machthaber Schah Mohammed Reza Pahklavi hatte das Land bereits im Jänner verlassen, noch aber hatten die USA in Teheran eine funktionierende Botschaft, noch beobachteten die Regime in den Nachbarstaaten die Entwicklungen vorsichtig, aber nicht ablehnend.