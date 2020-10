In Italien geht die Angst vor einem Lockdown zum Jahreswechsel um

In Rom und in der Region Latium mit 939 Fällen (davon die Hälfte in der Ewigen Stadt) ist die Verunsicherung groß. „Es geht nicht nur um die Angst, sich anzustecken“, sagt der Universitätsprofessor Luca Polese aus dem römischen Viertel Garbatella. „Es ist auch die Angst, in die Fänge der Bürokratie zu geraten. In der Klasse meines zehnjährigen Sohnes gab es einen Covid-Fall, also haben wir alle einen Test gemacht. Das Ergebnis kommt aber nicht immer zeitnah. Das positive Kind hat sogar drei Abstriche machen müssen, weil das zweite Ergebnis nie mitgeteilt wurde. Viele ziehen es deswegen vor, sich im Zweifelsfall zu verschanzen, anstatt sich testen zu lassen.“