In der Ostsee gestoppt: Russland lässt Öltanker weiterfahren

Das Schiff habe seine Reise zum niederländischen Hafen Rotterdam fortgesetzt, berichtet der estnische öffentlich-rechtliche Rundfunk ERR am Dienstag.

Russland hat einen griechischen Öltanker freigegeben , der am Sonntag in russischen Gewässern nach Verlassen eines estnischen Hafens festgesetzt worden war.

Das deckt sich mit LSEG-Schiffsverfolgungsdaten, wonach die unter liberianischer Flagge fahrende "Green Admire" sich am Dienstag in der Ostsee befand, als Ziel war Rotterdam ausgewiesen. Das Schiff hatte den Hafen Sillamäe in Estland nach Angaben des estnischen Außenministeriums über einen ausgewiesenen Schifffahrtskanal verlassen, der durch russische Hoheitsgewässer führt.