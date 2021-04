Im Iran inhaftierte Österreicher: Familien fordern mehr Einsatz aus Wien

Die Familien der beiden Inhaftierten werfen der österreichischen Regierung vor, sich bisher nicht ausreichend für die Enthaftung engagiert zu haben. Im Brief an Schallenberg heißt es unter anderem, dieser fordere weder öffentlich die Freilassung, "noch erkennen Sie öffentlich das Unrecht, die Folter und die Unrechtmäßigkeit ihrer Inhaftierung an".

Nach Jahren der "Stillen Diplomatie", auf die das Außenministerium die Familien verwiesen hatte, immer noch keine weiteren Schritte zu setzen, zeige entweder "Resignation, fehlenden Einsatz oder mangelnden Willen, sich alternative Strategien zu überlegen". Dass Schallenberg derweil durchaus die Freilassung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny forderte, zeigte zudem, dass am Minoritenplatz mit zweierlei Maß gemessen werde, wird in dem Brief angedeutet.